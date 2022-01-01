Какие вакцины дольше защищают от «Омикрона», рассказали ученые

https://racurs.ua/n165194-kakie-vakciny-dolshe-zaschischaut-ot-omikrona-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Стало известно, какие из вакцин, используемых в Украине, лучше защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Исследование, проведенное агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, показало снижение эффекта от вакцин по мере распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает Sky News.

Выяснилось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает эффекта против симптоматической инфекции от «Омикрона» через 20 недель после второго укола. Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Однако ученые отмечают, что бустерные дозы вакцин все еще обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Напомним, ранее мы сообщали, что инфицирование вирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, может вызвать иммунный ответ, который длится гораздо дольше, чем начальная инфекция и выздоровление — даже у людей с легкими симптомами или вообще без симптомов.

Источник: Sky News