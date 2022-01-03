Де люблять відпочивати українці – названо найпопулярніші країни в 2022 році. Фото: lpnu.ua

https://racurs.ua/ua/n165240-de-lublyat-vidpochyvaty-ukrayinci-nazvano-naypopulyarnishi-krayiny-v-2022-roci.html

Ракурс

Де відпочити в 2022 році, вирішують українці після Нового року. Дехто вже обрав країну для відпочинку.

На основі аналізу бронювання квитків на Новий рік серед українців було обрано найпопулярнішу країну. За словами експертів, найбільше квитків на цей період було заброньовано до Італії, пише «РБК-Україна».

Однак на плани українських туристів впливають обмеження для в’їзду до цієї країни, які Італія запровадила на період від 16 грудня до 31 січня 2022 року.

На другому місці у рейтингу опинилася Грузія, а на третьому — Польща. При цьому українці планують перебувати на відпочинку від п’яти до семи днів.

Найпопулярніші напрямки 2022 року виглядають так:

Туреччина;

Італія;

Німеччина;

Іспанія;

Грузія.

Влітку 2022 року перше місце посіла Італія, друге — Грузія, на третьому розмістилася Туреччина. Ближче до сезону ситуація з раннім бронюванням може кардинально змінитися, тому що у середньому українці планують подорожі за 40 днів до дати вильоту.

Нагадаємо, що Київ домовився про безвіз з туристичною перлиною в Індійському океані — Сейшельськими островами. Домовленості передбачають, що з будь-якою метою можна безвізово в’їжджати на строк до 90 днів протягом 180 днів.

Джерело: «РБК-Україна»