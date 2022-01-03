Зеленський та Байден провели переговори – які підсумки. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/ua/n165239-zelenskyy-ta-bayden-provely-peregovory-yaki-pidsumky.html

Ракурс

Володимир Зеленський та Джо Байден, президенти України та США, провели телефонну розмову. Лідер Сполучених Штатів пообіцяв дати рішучу відповідь у разі нападу Росії на Україну.

Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгатиметься в Україну, — йдеться в заяві адміністрації президента США.

Байден також висловився на підтримку дипломатичних зусиль з реалізації мінських угод та пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень, які стосуються партнерів, без їхнього відома.

Президент України після розмови з Байденом сказав, що цінує непохитну підтримку України. За словами Зеленського, перша міжнародна розмова року саме з президентом США доводить особливий характер відносин.

Обговорили спільні дії зі США та партнерами зі збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію, — заявив Зеленський.

Він не уточнив, про які саме реформи йдеться. Проте напередодні комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла оголосити переможця.

Хоча Зеленський давно обіцяв Байдену, що незалежного прокурора оберуть. У комісії є значний вплив представників влади, а фаворитом, якого не оголошують переможцем, є незручний для Банкової кандидат.

«Ракурс» повідомляв, що Володимир Зеленський та Джо Байден мають провести телефонну розмову у неділю, 2 січня.

Напередодні президент США та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провели розмову, під час якої американський президент заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Кремля у разі нового військового вторгнення в Україну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна та Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».