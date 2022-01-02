Байден і Зеленський сьогодні проведуть розмову

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Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мають провести телефонну розмову у неділю, 2 січня. Лідери двох країн планують поспілкуватися про підготовку до майбутніх дипломатичних зустрічей, спрямованих на деескалацію напруженості через нарощування армії Росії біля кордонів України.

Байден має намір «підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії», — зазначив представник Білого дому.

Телефонна розмова між Байденом та Зеленським стане другою за останній місяць, оскільки Вашингтон намагається контролювати ситуацію із агресією Москви.

Нагадаємо, Байден і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провели розмову 30 грудня, під час яких американський президент заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Кремля у разі нового військового вторгнення в Україну.

Росія накопичила близько 100 тис. солдат біля кордону з Україною і висуває вимоги щодо широких гарантій безпеки до США і НАТО. Зокрема, Москва хоче, щоб НАТО відмовило Україні й іншим країнам колишнього СРСР у членстві. Адміністрація Байдена і НАТО неодноразово заявляли, що альянс проводить політику відкритих дверей і що жодна країна не повинна мати право вето на прагнення іншої держави щодо вступу.

Офіційні представники США і Росії зустрінуться 9−10 січня в Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями і агресію проти України. Після цього 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО.