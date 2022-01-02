Байден и Зеленский сегодня проведут разговор

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Владимир Зеленский и президент США Джо Байден должны провести телефонный разговор в воскресенье, 2 января. Лидеры двух стран планируют пообщаться о подготовке к предстоящим дипломатическим встречам, направленным на деэскалацию напряженности из-за наращивания армии России у границ Украины.

Байден намерен «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии», — отметил представитель Белого дома.

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским станет вторым за последний месяц, поскольку Вашингтон пытается контролировать ситуацию с агрессией Москвы.

Напомним, Байден и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провели разговор 30 декабря, в ходе которого американский президент заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут строгие санкции против Кремля в случае нового военного вторжения в Украину.

Россия накопила около 100 тыс. солдат у границы с Украиной и выдвигает требования о широких гарантиях безопасности к США и НАТО. В частности, Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от предоставления членства Украине и другим странам бывшего СССР. Администрация Байдена и НАТО неоднократно заявляли, что альянс проводит политику открытых дверей и что ни одна страна не должна иметь право вето на стремления другого государства.

Официальные представители США и России встретятся 9−10 января в Женеве, чтобы обсудить контроль над вооружениями и агрессию против Украины. После этого 12 января в Брюсселе состоится отдельное заседание Совета Россия-НАТО.