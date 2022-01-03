Зеленский и Байден провели переговоры – каковы итоги. Фото: nta.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский и Джо Байден, президенты Украины и США, провели телефонный разговор. Лидер Соединенных Штатов пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину.

Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзниками и партнерами ответят, если Россия снова будет вторгаться в Украину, — говорится в заявлении администрации президента США.

Байден также высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации минских соглашений и пообещал, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся партнеров, без их ведома.

Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит непоколебимую поддержку Украины. По словам Зеленского, первый международный разговор года именно с президентом США доказывает особый характер отношений.

Обсудили совместные действия с США и партнерами по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию, — заявил Зеленский.

Он не уточнил, о каких именно реформах идет речь. Однако накануне комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла объявить победителя.

Хотя Зеленский давно обещал Байдену, что независимого прокурора изберут. У комиссии есть значительное влияние представителей власти, а фаворитом, которого не объявляют победителем, является неудобный кандидат для Банковой.

«Ракурс» сообщал, что Владимир Зеленский и Джо Байден должны провести телефонный разговор в воскресенье, 2 января.

Накануне президент США и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провели разговор 30 декабря, в ходе которого американский президент заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут строгие санкции против Кремля в случае нового военного вторжения в Украину.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».