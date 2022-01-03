Где любят отдыхать украинцы – названы самые популярные страны в 2022 году

https://racurs.ua/n165240-gde-lubyat-otdyhat-ukraincy-nazvany-samye-populyarnye-strany-v-2022-godu.html

Ракурс

Где отдохнуть в 2022 году, решают украинцы после Нового года. Некоторые уже выбрали страну для отдыха.

На основе анализа бронирования билетов на Новый год среди украинцев была выбрана самая популярная страна. По словам экспертов, больше всего билетов на этот период было забронировано в Италию.

Однако на планы украинских туристов влияют ограничения для въезда в эту страну, которые Италия ввела на период с 16 декабря по 31 января 2022 года.

На втором месте в рейтинге оказалась Грузия, а на третьем — Польша. При этом украинцы планируют находиться на отдыхе от пяти до семи дней.

Самые популярные направления 2022 выглядят так:

Турция;

Италия;

Германия;

Испания;

Грузия.

Летом 2022 года первое место заняла Италия, второе — Грузия, на третьем оказалась Турция. Ближе к сезону ситуация с ранним бронированием может кардинально измениться, потому что в среднем украинцы планируют поездки за 40 дней до даты вылета.

Напомним, что Киев договорился о безвизе с туристической жемчужиной в Индийском океане — Сейшельскими островами. Договоренности предполагают, что в любых целях можно безвизово въезжать на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Источник: «РБК-Украина»