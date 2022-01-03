Вакцинацию бустерной дозой разрешат для всех украинцев

https://racurs.ua/n165241-vakcinaciu-busternoy-dozoy-razreshat-dlya-vseh-ukraincev.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Министерство здравоохранения планирует разрешить прививку бустерной дозой для всех желающих.

Такое решение может быть принято уже в ближайшее время. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».

По его словам, Национальная техническая группа экспертов рекомендовала разрешить проводить бустерные прививки для лиц старше 60 лет. Это решение с середины января будет введено приказом Минздрава.

Еще одно заседание эксперты проведут 5 января. На нем планируется рассмотреть вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины для всех желающих.

Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он также отметил, что проведение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию.