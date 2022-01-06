МОЗ дозволив робити бустерне щеплення всім українцям

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Ракурс

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх повнолітніх, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися.

Відповідний наказ підписав 5 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса «Омікрон», — пояснив Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для осіб віком від 60 років. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другого щеплення.

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з’явиться наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.



Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.



Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документу — він буде чинним 270 днів.



Крім COVID-сертифікату, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів.

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