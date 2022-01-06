Коли легалізують медичний канабіс, розповіли у Раді

https://racurs.ua/ua/n165363-koly-legalizuut-medychnyy-kanabis-rozpovily-u-radi.html

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Законопроект про легалізацію медичного канабісу цьогоріч може ухвалити Верховна Рада. Цей проект закону ініціював Кабінетом міністрів України.

Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його, — зазначив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп-«слуга» Михайло Радуцький в інтерв’ю «Укрінформу».

З його слів, у законопроекті посилено контроль Національної поліції за обігом конопель. Окрім цього, Радуцький вважає, що в урядовій редакції документа більш чітко визначено, що таке медичний канабіс та процедуру його імпорту.

В суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроекті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс, — наголосив парламентарій.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить документ у 2022 році.