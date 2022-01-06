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Ракурс
Когда легализуют медицинский каннабис, рассказали в Раде

Когда легализуют медицинский каннабис, рассказали в Раде

6 янв 2022, 13:15
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Законопроект о легализации медицинского каннабиса в этом году может принять Верховная Рада. Этот проект закона инициировал Кабинет министров Украины.

Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его, — отметил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп-слуга Михаил Радуцкий в интервью «Укринформу».

По его словам, в законопроекте усилен контроль Национальной полиции за обращением конопли. Кроме того, Радуцкий считает, что в правительственной редакции документа более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.


В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе, — подчеркнул парламентарий.

Он выразил надежду, что Верховная Рада примет документ в 2022 году.

Источник: Ракурс


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