Бустерную дозу для всех в Украине разрешат после максимальной вакцинации групп риска

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Бустерная доза вакцинации от коронавируса в Украине станет доступна не в ближайшей перспективе.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что для того чтобы открыть опцию вакцинации третьей дозой для всех желающих, необходимо вакцинировать максимальное количество граждан в возрасте от 60 лет.

Об этом Радуцкий заявил в интервью «Укринформу».

Напомним, что 4 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет. Тогда же министр пообещал, что в ближайшие дни эксперты специализированной комиссии иммунопрофилактики рассмотрят вопрос о бустерной дозе для всех желающих.

В первую очередь, третью дозу вакцины получают люди, болеющие иммунодефицитными, онкологическими заболеваниями, болезнями крови, СПИДом, а также те, у кого после двух доз появился недостаточный иммунитет.

Пожилым людям после 60 лет делается бустерная доза, но не раньше чем через шесть месяцев после второй.

5 января техническая группа Министерства здравоохранения рассмотрела и разработала алгоритм, когда будет вводиться третья или бустерная доза для других слоев населения.

Это произойдет, когда будет максимально провакцинирована группа «60+", — сообщил нардеп.

Техническая группа Минздрава разработала алгоритм комбинации вакцин. После двух доз вакцин CoronaVac или AstraZeneca Минздравом предлагаются мРНК-вакцины — такие как Moderna или Pfizer. Однако, по желанию человека, третья доза может производиться и AstraZeneca, и CoronaVac, если они раньше были вакцинированы ими.

Нет стопроцентных показателей, какой именно вакциной делать бустерную дозу. Все вакцины, которые используют Украина, сертифицированы и признаны в Соединенных Штатах Америки, европейских странах, развитых странах мира, — рассказал Радуцкий.

Он предупредил невакцинированных граждан, что для них послабления возможны только, «когда не будет коронавируса».

Радуцкий предположил, что карантин в Украине будет продлен и после 31 марта 2022 года. А во время карантина будут ограничения, в том числе и требование носить маску в общественных местах и ​​транспорте.

Напомним, что Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц в возрасте от 60 лет. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй прививки.

Источник: «Укринформ»