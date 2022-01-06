Бустерну дозу всім охочим дозволять після максимальної вакцинації груп ризику

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Бустерна доза вакцинації від коронавірусу в Україні стане доступною не у найближчій перспективі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що для того, щоб відкрити опцію вакцинації третьою дозою для всіх охочих, необхідно вакцинувати максимальну кількість громадян віком від 60 років.

Про це Радуцький заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

Нагадаємо, що 4 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення в Україні бустерної дози вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Тоді ж міністр пообіцяв, що найближчими днями експерти спеціалізованої комісії імунопрофілактики розглянуть питання про бустерну дозу для всіх охочих.

У першу чергу, третю дозу вакцини отримують люди, які хворіють на імунодефіцитні, онкологічні захворювання, на хвороби крові, СНІД, а також ті, в кого після двох доз з’явився недостатній імунітет.

Літнім людям після 60 років робиться бустерна доза, але не раніше, ніж через шість місяців після другої.

5 січня технічна група Міністерства охорони здоров’я розглянула і розробила алгоритм, коли буде вводитися третя або бустерна доза для інших верств населення.

Це станеться, коли буде максимально провакциновано групу «60+", — повідомив нардеп.

Технічна група МОЗу розробила алгоритм комбінації вакцин. Після двох доз вакцин CoronaVac або AstraZeneca МОЗом пропонуються мРНК-вакцини — такі як Moderna або Pfizer. Однак, за бажанням людини, третя доза може робитися і AstraZeneca, і CoronaVac, якщо вони раніше були вакциновані ними.

Немає стовідсоткових показників, якою саме вакциною робити бустерну дозу. Усі вакцини, які використовує Україна, сертифіковані та визнані в Сполучених Штатах Америки, європейських країнах, розвинених країнах світу, — розповів Радуцький.

Він попередив невакцинованих громадян, що для них послаблення можливі тільки, «коли не буде коронавірусу».

Радуцький припустив, що карантин в Україні продовжать і після 31 березня 2022 року. А під час карантину будуть обмеження, в тому числі й вимога щодо носіння маски у громадських місцях та транспорті.

Нагадаємо, що МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для осіб віком від 60 років. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другого щеплення.

Джерело: «Укрінформ»