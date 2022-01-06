Секретний літак з Казахстану помітили в ОАЕ — ЗМІ

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Протести в Казахстані тривають, а в цей час секретний літак з Казахстану помітили в Об'єднаний Арабських Еміратах, де розташована нерухомість сім’ї колишнього президента держави Нурсултана Назарбаєва.

Літак, який ввечері 5 січня покинув повітряний простір Казахстану, може належати Національній гвардії країни. Вчора він приземлився в Дубаї. Про це пише The Insider.

Борт E35L літака Embraer Legacy 650, який вилетів зі столиці Казахстану приблизно о 22.00, приземлився в Дубаї в Міжнародному аеропорту Аль-Мактум. Дані про політ були приховані. Літак може належати до Національної гвардії Казахстану — повідомлялося, що відомство отримало Embraer Legacy 650 торік у січні, — інформує видання.

5 січня ЗМІ повідомляли, що з Алмати вилетіли 5−6 бізнес-джетів, з Астани один літак FlyJet. Усі вони нібито подалися у напрямку Європи.

Раніше Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) публікував розслідування, згідно з яким у Дубаї розташована незареєстрована нерухомість сім’ї Назарбаєва. Резиденціями в Дубаї володіє онук Назарбаєва — Нуралі Алієв. Також нерухомість в ОАЕ мають родини представників КДБ Казахстану з оточення Назарбаєва.

Водночас зятю Назарбаєва, мільярдеру Кулібаєву, належать апартаменти на штучному острові Palm Jumeirah.

На тлі протестів ЗМІ писали, що Назарбаєв готується покинути Казахстан «для лікування».

Нагадаємо, протести у Казахстані спалахнули після того, як 1 січня вдвічі зросли ціни на автомобільний газ із 60 тенге до 120 за літр.

4−5 січня протести набули масового характеру, влада запровадила надзвичайний стан і комендантську годину. Президент Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку, запровадив держрегулювання цін та провів ротації в КНБ (аналог КДБ).

5−6 січня в Алмати триває «антитерористична операція». Офіційно повідомляється про десятки загиблих з обох боків.

Президент Токаєв заявив, що «терористичні банди» провели серйозну підготовку за кордоном.