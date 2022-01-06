Секретный самолет из Казахстана заметили в ОАЭ - СМИ - протесты в Казахстане

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Протесты в Казахстане продолжаются, в то время как секретный самолет из Казахстана был замечен в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположена недвижимость семьи бывшего президента государства Нурсултана Назарбаева.

Самолет, покинувший 5 января воздушное пространство Казахстана, может принадлежать Национальной гвардии страны. Вчера он приземлился в Дубае. Об этом пишет The Insider.

Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, вылетевший из столицы Казахстана примерно в 22:00, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана — сообщалось, что ведомство получило Embraer Legacy 650 в январе прошлого года, — информирует издание.

5 января СМИ сообщали, что из Алматы вылетели 5−6 бизнес-джетов, из Астаны — один самолет FlyJet. Все они якобы отправились в направлении Европы.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) публиковал расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи Назарбаева. Резиденциями в Дубае владеет внук Назарбаева — Нурали Алиев. Также недвижимость в ОАЭ имеют семьи представителей КГБ Казахстана из окружения Назарбаева.

В то же время зятю Назарбаева, миллиардеру Кулибаеву, принадлежат апартаменты на искусственном острове Palm Jumeirah.

На фоне протестов СМИ писали, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «для лечения».

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ с 60 тенге до 120 за литр.

4−5 января протесты приобрели массовый характер, власти ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Президент Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, ввел госрегулирование цен и провел ротацию в КНБ (аналог КГБ).

5−6 января в Алматы продолжается «антитеррористическая операция». Официально сообщается о десятках погибших с обеих сторон.

Президент Токаев заявил, что «террористические банды» провели серьезную подготовку за границей.