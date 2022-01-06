Италия ввела обязательную ковид-вакцинацию для людей старше 50 лет

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Ракурс

Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет.

В Италии зафиксировано более 138 тыс. смертей от коронавируса с момента его вспышки в феврале 2020 года. Это второй показатель в Европе после Великобритании.

Правительство премьер-министра Марио Драги уже сделало обязательную вакцинацию для учителей и медицинских работников, а с октября 2021 года все работники должны были привиться или показать негативный тест перед тем, как выйти на рабочее место.

Отказ влечет отстранение от работы без сохранения заработной платы, но не увольнение.

Новое решение ужесточает правила для работников в возрасте от 50 лет, исключая возможность прохождения теста, а не вакцинации. Новое правило станет обязательным с 15 февраля.

По данным Reuters, правительство премьер-министра Марио Драги утвердило решение после двух с половиной часов заседания. При принятии решения наблюдалось трение внутри многопартийной коалиции Драги.

Министры правого крыла «Лиги» обнародовали заявление, в котором дистанцировались от правила вакцинации людям от 50 лет. Им удалось смягчить предыдущий проект указа, предусматривающий, что только люди с доказательством вакцинации или недавней инфекции могут входить в государственные учреждения, некоторые магазины, банки, почтовые отделения и парикмахерские.

Согласно окончательному варианту указа эти учреждения останутся открытыми для невакцинированных, пока они могут показать просто отрицательный ковид-тест.

В Италии вакцинировано от коронаируса двумя прививками 75% населения. Бустерную дозу получили уже 33%.

5 января в Италии было выявлено более 170 тыс. новых заражений.

«Ракурс» сообщал, что во Франции на фоне нового всплеска заражений коронавирусом президент Эммануэль Макрон предупредил о намерении осложнить жизнь французам, которые не были вакцинированы против COVID-19. Он оставит их «без кофе, театра и кино».