На фоне обновления рекорда заражений Макрон пообещал невакцинированным «веселую жизнь»

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На фоне нового всплеска заражений коронавирусом во Франции президент Эммануэль Макрон предупредил, что намерен усложнить жизнь французам, невакцинированным против COVID-19. Он оставит их №без кофе, театра и кино№.

В интервью для Le Parisien Макрон сказал, что, хотя он не будет «вакцинировать насильно», но надеется поощрить людей получить прививку, «максимально ограничив доступ невакцинированных к деятельности в общественной жизни».

Я действительно хочу доставить им хлопоты, и мы продолжим делать это — до конца. Я не буду отправлять невакцинированных в тюрьму… Но мы должны сообщить им, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете ходить на кофе, вы больше не сможете ходить в театр, больше не сможете ходить в кино. Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным, — сказал президент Франции.

Французские органы здравоохранения зарегистрировали 4 января 271 тыс. 686 новых случаев заражения Covid-19. Это самый высокий показатель за времена пандемии.

Более заразный вариант коронавируса «Омикрон» привел к увеличению количества подтвержденных случаев во Франции до более 160 тыс. в день прошлой недели и более 200 тыс. в течение четырех дней подряд в выходные.

Во Франции один из самых высоких показателей вакцинации против коронавируса в ЕС: более 90% взрослого населения сделали двойную прививку.

В новой попытке борьбы с распространением вируса французские депутаты 3 января начали обсуждение проекта закона, требующего подтверждения вакцинации для большинства людей перед тем, как разрешить им войти в общественные места.

Главная цель законопроекта — убедить 5 млн невакцинированных людей во Франции в возрасте от 12 лет сделать прививку.

Вечером 4 января закон о сертификатах отложили из-за оппозиционных депутатов, которые объединились против правительства. Закон разозлил противников вакцинации, несколько французских депутатов заявили, что им угрожали смертью из-за этого.

Принципиальный тезис новации: только полностью вакцинированные, а не те, у кого отрицательный результат теста на COVID-19 будут иметь право на получение медицинского паспорта.

Источники: Le Parisien, The Guardian