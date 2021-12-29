В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n165046-v-ssha-francii-i-britanii-rekord-zabolevaemosti-covid-19.html

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Коронавирус продолжает стремительно распространяться. Сразу в нескольких странах Запада зафиксирован рекорд заболеваемости COVID-19 за все время пандемии.

Так, в США 27 декабря были зарегистрированы более 440 тыс. новых случаев инфицирования, сообщает BBC.

Впрочем, не исключается, что этот показатель завышен из-за задержек с отчетами на Рождество. В Центре по заболеваниям и профилактике США (CDC) считают, что количество зарегистрированных случаев «станет стабильнее после нового года».

Франция сообщает о наибольшем количестве новых ежедневных случаев в Европе — 28 декабря в этой стране были зарегистрированы 179 тыс. 807 новых случаев коронавируса. При этом в Министерстве здравоохранения страны предупреждают, что в начале января во Франции могут регистрировать уже по 250 тыс. новых случаев ежедневно.

О рекордном росте во вторник 28 декабря сообщили также Италия, Греция, Португалия и Великобритания. В частности, в Британии за сутки обнаружен 129 тыс. 471 случай заражения, при чем предыдущий рекорд — 122 тыс. случаев в сутки — был зафиксирован 24 декабря.

В Польше за сутки зарегистрировали 794 летальных исхода в результате осложнений COVID-19, что является самым высоким показателем смертности за сутки в стране во время нынешней волны коронавируса. 28 декабря в Польше были выявлены более 15,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Напомним, за минувшие сутки, 29 декабря, в Украине зафиксированы 5 тыс. 454 новых случая коронавируса.

Источник: BBC