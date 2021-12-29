У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165046-u-ssha-franciyi-ta-brytaniyi-rekord-zahvoruvanosti-na-covid-19.html

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Коронавірус продовжує стрімко поширюватися. Відразу у кількох країнах Заходу зафіксовано рекорд захворюваності на COVID-19 за весь час пандемії.

Так, у США 27 грудня було зареєстровано понад 440 тис. нових випадків інфікування, повідомляє BBC.

Втім, не виключається, що цей показник є завищеним через затримки зі звітами на Різдво. У Центрі із захворювань та профілактики США (CDC) вважають, що кількість зареєстрованих випадків «стане стабільнішою після нового року».

Франція повідомляє про найбільшу кількість нових щоденних випадків у Європі — 28 грудня у цій країні було зареєстровано 179 тис. 807 нових випадків коронавірусу. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я країни попереджають, що на початку січня у Франції можуть реєструватися вже по 250 тис. нових випадків щодня.

Про рекордне зростання у вівторок 28 грудня повідомили також Італія, Греція, Португалія та Велика Британія. Зокрема, у Британії за добу виявлено 129 тис. 471 випадок зараження, при чому попередній рекорд — 122 тис. випадків за добу — було зафіксовано 24 грудня.

У Польщі за добу зареєстрували 794 летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19, що є найвищим показником смертності за добу в країні під час нинішньої хвилі коронавірусу. 28 грудня в Польщі виявили понад 15,5 тис. нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 грудня, в Україні зафіксовано 5 тис. 454 нові випадки коронавірусу.

Джерело: BBC