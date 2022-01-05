На тлі оновлення рекорду заражень Макрон пообіцяв невакцинованим “веселе життя”, фото - BBC

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На тлі нового сплеску заражень коронавірусом у Франції президент Еммануель Макрон попередив, що має намір ускладнити життя французам, які не були вакциновані проти COVID-19. Він залишить їх «без кави, театру та кіно».

В інтерв’ю для Le Parisien Макрон сказав, що, хоча він не «вакцинуватиме силоміць», але сподівається заохотити людей отримати щеплення, «максимально обмеживши доступ невакцинованих до діяльності у громадському житті».

Я дійсно хочу завдати їм клопоту, і ми продовжимо робити це — до кінця. Я не відправлятиму невакцинованих до в’язниці… Але ми маємо повідомити їм, що з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не зможете ходити на каву, ви більше не зможете ходити до театру, більше не зможете ходити в кіно. Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним, — сказав президент Франції.

Французькі органи охорони здоров’я зареєстрували 4 січня 271 тис. 686 нових випадків зараження Covid-19. Це найвищий показник за часи пандемії.

Більш заразний варіант коронавірусу «Омікрон» призвів до збільшення кількості підтверджених випадків у Франції до понад 160 тис. на день минулого тижня і до понад 200 тис. упродовж чотирьох днів поспіль у вихідні.

У Франції один із найвищих показників вакцинації проти коронавірусу в ЄС: понад 90% дорослого населення зробили подвійне щеплення.

У новій спробі боротьби з поширенням вірусу французькі депутати 3 січня почали обговорення проекту закону, який вимагатиме підтвердження вакцинації для більшості людей перед тим, як дозволити їм увійти в громадські місця.

Головна мета законопроекту — переконати 5 млн невакцинованих людей у Франції віком від 12 років зробити щеплення.

Увечері 4 січня закон про ковідні сертифікати відклали через опозиційних депутатів, які об'єдналися проти уряду. Закон розлютив противників вакцинації, декілька французьких депутатів заявили, що їм погрожували смертю через це.

Принципова теза новації: тільки повністю вакциновані, а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID-19, матимуть право на отримання медичного паспорту.

Джерела: Le Parisien, The Guardian