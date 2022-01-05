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Ракурс
Пробне ЗНО відбудеться у березні фото: «Слово і Діло»

Пробне ЗНО — розпочалася реєстрація учасників

5 січ 2022, 09:55
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В Україні сьогодні, 5 січня, розпочалася реєстрація учасників пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка триватиме до 22 січня.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Саме пробне ЗНО відбудеться в такі дати:

  • 19 березня — з предметів українська мові і література, українська мова. Результати цих тестувань повідомлять 25 березня;
  • 26 березня — з предметів біологія, географія, історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), фізика, хімія, іноземні мови. Результати цих тестувань повідомлять 1 квітня.

Участь у пробному ЗНО є платною і становить в середньому 300 грн, залежно від регіону.


Шкарлет радить абітурієнтам взяти участь у пробному ЗНО, оскільки воно дозволить їм:

  • попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО і структурі сертифікаційних робіт основної сесії цьогорічного ЗНО;
  • попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • психологічно налаштуватися на проходження тестувань;
  • навчитися ефективно розподіляти час.

Джерело: Ракурс


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