Пробне ЗНО відбудеться у березні фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n165314-probne-zno-rozpochalasya-reiestraciya-uchasnykiv.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 5 січня, розпочалася реєстрація учасників пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка триватиме до 22 січня.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Саме пробне ЗНО відбудеться в такі дати:

19 березня — з предметів українська мові і література, українська мова. Результати цих тестувань повідомлять 25 березня;

26 березня — з предметів біологія, географія, історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), фізика, хімія, іноземні мови. Результати цих тестувань повідомлять 1 квітня.

Участь у пробному ЗНО є платною і становить в середньому 300 грн, залежно від регіону.

Шкарлет радить абітурієнтам взяти участь у пробному ЗНО, оскільки воно дозволить їм: