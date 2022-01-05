Пробное ВНО состоится в марте фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n165314-probnoe-vno-nachalas-registraciya-uchastnikov.html

Ракурс

В Украине сегодня, 5 января, началась регистрация участников пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 22 января.

Зарегистрироваться для участия в пробном ЗНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования. Министр образования Сергей Шкарлетт сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Самое пробное ВНО состоится в следующие даты:

19 марта — по предметам украинский язык и литература, украинский язык. Результаты этих тестирований сообщат 25 марта;

26 марта — по предметам биология, география, история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), физика, химия, иностранные языки. Результаты этих тестирований сообщат 1 апреля.

Участие в пробном ВНО платное и составляет в среднем 300 грн, в зависимости от региона.

Шкарлет советует абитуриентам поучаствовать в пробном ВНО, поскольку оно позволит им: