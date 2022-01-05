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Пробное ВНО состоится в марте фото: «Слово и Дело»
Пробное ВНО — началась регистрация участниковhttps://racurs.ua/n165314-probnoe-vno-nachalas-registraciya-uchastnikov.htmlРакурс
В Украине сегодня, 5 января, началась регистрация участников пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО), которая продлится до 22 января.
Зарегистрироваться для участия в пробном ЗНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования. Министр образования Сергей Шкарлетт сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Самое пробное ВНО состоится в следующие даты:
- 19 марта — по предметам украинский язык и литература, украинский язык. Результаты этих тестирований сообщат 25 марта;
- 26 марта — по предметам биология, география, история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), физика, химия, иностранные языки. Результаты этих тестирований сообщат 1 апреля.
Участие в пробном ВНО платное и составляет в среднем 300 грн, в зависимости от региона.
Шкарлет советует абитуриентам поучаствовать в пробном ВНО, поскольку оно позволит им:
- поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО и структуре сертификационных работ основной сессии ВНО;
- попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
- психологически настроиться на прохождение тестирований;
- научиться эффективно распределять время.
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