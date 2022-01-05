Чрезвычайное состояние и отставка правительства — казахи бунтуют против авторитарного режима

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Ракурс

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения в трех регионах страны и отправлено в отставку правительство.

Президент Касим-Жомарт Токаев 4−5 января подписал указ о введении ЧС до 19 января в Алматинской и Мангистауской области, а также в городе Алматы.

На период действия чрезвычайного положения в этих регионах вводится комендантский час, запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.

Утром в среду правительство Казахстана было отправлено в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра временно возлагается на Алихана Смаилова (первый вице-премьер в составе правительства).

Митинги, начавшиеся 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) против повышения цен на сжиженный газ, переросли в массовые протесты по всей стране. Власти страны отреагировали массовыми задержаниями демонстрантов, силовыми мерами, интернет-блокадой и введением чрезвычайного положения в мятежных регионах.

Власть быстро пошла на уступки протестующим и объявила о возврате старых цен на газ, а также задержала директора ГПЗ, поднявшего стоимость сжиженного газа. Но это ситуацию пока не выровняло.

Хроника протеста

В Алматы во вторник сотни людей прошли по улицам города, дойдя до площади Республики. Здесь произошло противостояние демонстрантов и силовиков. Против участников акции были применены спецсредства.

Полицейские в казахстанском Актобе отказались задерживать протестующих. Они заявили «мы с народом», сообщает информационный портал Orda.kz.

Портал также сообщает, что «в Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) у акимата (мэрии) находятся 1 тыс. протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться. Митингующие требуют выйти к ним акима области.

В телеграм-канале издание опубликовано видео, на котором видно, как полицейские стоят возле акимата, но не оттесняют народ, не проводят задержания. Люди скандируют, что полиция с народом.

В МВД сообщили о задержании более 200 человек во время ночных беспорядков в стране, передаёт Tengrinews.kz.

Сообщается, что были «совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность».

В городах Алматы, Шимкент и Тараз протестующие напали на акиматы, выбили в зданиях стекло и двери. Были и случаи использования толпы камней, палок, газовых, перечных баллонов и бутылок с зажигательной смесью.

Полиция отчиталась о 95 раненых сотрудниках и повреждении 37 служебных автомобилей.

Утром 5 января недалеко от акимата Алматы фотокорреспонденты заметили несколько сгоревших автомобилей. На площади демонстрантов не было, а военные оцепили здание городской администрации.

История вопроса

Ситуация развивается стремительно: уже на третьи сутки акций в Алматы и одной из областей Казахстана запретили митинги и ввели комендантский час, начались столкновения с применением светошумных гранат.

Протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используется как автомобильное топливо: в прошлом году оно стоило 50−70 тенге, с 1 января — 120 тенге за литр.

Уже к 4 января аналогичные демонстрации охватили и другие города Казахстана: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау. Первые акции солидарности попытались провести в столице страны Нур-Султане (бывшая Астана). Самые массовые прошли в Мангистауской области на юго-западе страны, в частности в Актау (около 16 тыс. человек) и в Жанаозене (до 10 тыс. протестующих).

Тактика демонстрантов похожа: они собираются на главных площадях городов, блокируют их центры и остаются на ночь, не соглашаясь на призывы местных властей разойтись. На митингах стихийно выступают протестующие. По мере распространения акций расширяются и их требования: протестующие выступают против коррупции, безработицы, низкого уровня жизни и авторитарного политического режима.

Главный лозунг, звучащий во многих городах — «Долой, старый!» («Шал, кет!»). Так демонстранты призывают уйти из политики бывшего президента страны, 81-летнего Нурсултана Назарбаева, который в 2019 году формально уступил должность главы государства Касим-Жомарту Токаеву, однако сохранил весомую роль в жизни страны. Уже 30 лет Назабраев возглавляет Совбез Казахстана, он также остается членом Конституционного совета и председателем правящей партии Нур Отан.