Надзвичайний стан і відставка уряду - казахи бунтують проти авторитарного режиму

https://racurs.ua/ua/n165313-nadzvychaynyy-stan-i-vidstavka-uryadu-kazahy-buntuut-proty-avtorytarnogo-rejymu.html

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У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану у трьох регіонах країни і відправили у відставку уряд.

Президент Касим-Жомарт Токаєв 4−5 січня підписав указ про запровадження НС до 19 січня в Алматинській і Мангістауській області, а також у місті Алмати.

На період дії надзвичайного стану у ци регіонах вводиться комендантська година, заборонено мирні збори, страйки, масові заходи.

Вранці у середу уряд Казахстану був відправлений у відставку. Виконання обов’язків прем'єр-міністра тимчасово покладається на Аліхана Смаїлова (перший віце-прем'єр у складі уряду).

Мітинги, що почалися 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану) проти підвищення цін на скраплений газ, переросли в масові протести по всій країні. Влада країни відреагувала масовими затриманнями демонстрантів, силовими заходами, інтернет-блокадою та введенням надзвичайного стану в бунтівних регіонах.

Влада країни швидко пішла на поступки протестувальникам і оголосила пр повернення старих цін на газ, а також затримала директора ГПЗ, який підняв вартість скрапленого газу. Але це ситуацію наразі не вирівняло.

Хроніка протесту

В Алмати у вівторок сотні людей пройшли вулицями міста, дійшовши до площі Республіки. Тут сталося протистояння демонстрантів та силовиків. Проти учасників акції було застосовано спецзасоби.

Поліцейські у казахстанському Актобі відмовилися затримувати протестувальників. Вони заявили «ми з народом», повідомляє інформаційний портал Orda.kz.

Портал також повідомляє, що «в Актобі (адміністративний центр Актюбінської області, на заході Казахстану) біля акімату (мерії) перебуває 1 тис. протестувальників. Вони палять багаття, щоб зігрітися. Мітингувальники вимагають вийти до них акіма області.

У телеграм-каналі видання опубліковано відео, на якому видно, як поліцейські стоять біля акімату, але не відтісняють народ, не проводять затримання. Люди скандують, що поліція із народом.

У МВС повідомили про затримання понад 200 людей під час нічних заворушень у країні, передає Tengrinews.kz.

Повідомляється, що було скоєно напади на співробітників правоохоронних та інших державних органів, які забезпечують правопорядок та безпеку.

У містах Алмати, Шимкент і Тараз протестувалльники напали на акімати, вибили в будівлях скло і двері. Були й випадки використання натовпу каміння, палиць, газових, перцевих балонів та пляшок із запалювальною сумішшю.

Поліція відзвітувала про 95 поранених співробітників і пошкодження 37 службових автомобілів.

Уранці 5 січня неподалік від акімату Алмати фотокореспонденти помітили декілька згорілих авто. На площі демонстрантів не було, натомість військові оточили будівлю міської адміністрації.

Історія питання

Ситуація розвивається стрімко: вже на третю добу акцій в Алмати та одній з областей Казахстану заборонили мітинги та ввели комендантську годину, почалися зіткнення із застосуванням світлошумових гранат.

Протести розпочалися 2 січня у 110-тисячному місті Жанаозен на заході Казахстану. Там на центральну площу вийшли спочатку сотні, а згодом тисячі місцевих жителів. Їх обурило «новорічне» подорожчання зрідженого газу, який тут масово використовують як автомобільне паливо: з 50−70 тенге торік до 120 тенге за літр з 1 січня.

Вже станом на 4 січня аналогічні демонстрації охопили й інші міста Казахстану: Алмати, Уральськ, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау. Перші акції солідарності спробували провести в столиці країни Нур-Султані (колишня Астана). Наймасовіші відбулися в Мангістауській області на південному заході країни, зокрема в Актау (близько 16 тис. осіб) та в Жанаозені (до 10 тис. протестувальників).

Тактика демонстрантів схожа: вони збираються на головних площах міст, блокують їх центри і залишаються на ніч, не погоджуючись на заклики місцевої влади розійтися. На мітингах стихійно виступають протестувальники. У міру розповсюдження акцій розширюються і їхні вимоги: учасники протестів виступають проти корупції, безробіття, низького рівня життя та авторитарного політичного режиму.

Головне гасло, яке звучить у багатьох містах — «Геть, старий!» («Шал, кет!»). Так демонстранти закликають піти з політики колишнього президента країни, 81-річного Нурсултана Назарбаєва, який у 2019 році формально поступився посадою глави держави Касим-Жомарту Токаєву, проте зберіг за собою вагому роль у житті країни. Вже 30 років Назабраєв очолює Раду безпеки Казахстану, він також залишається членом Конституційної ради та головою правлячої партії Нур Отан.