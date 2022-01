“Газові” протести у Казахстані - розгін акції, арешти і блокування ЗМІ

Масові протести у Казахстані тривають 4 січня. В Алмати поліція затримала близько ста осіб, ще півсотні було затримано під час розгону ходи руху Oyan, Qazaqstan («Прокинься, Казахстан»). Про це у вівторок пише «Радіо Азаттик» (казахська служба медіа «Радіо Свобода»).

Учасники мітингів у різних містах Казахстану виступають проти зростання цін на газ та поганого соціального становища населення. Сьогодні під час акції поліція почала затримувати її учасників та вантажити їх у автозаки. За словами однієї з активісток, силовики блокували шлях учасникам ходи, але затримували лише чоловіків.

Нагадаємо, із 2 січня на заході Казахстану тривають «газові» протести. Масові невдоволення почалися в Жанаозені, місті в Мангістауській області, після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні, із 60 тенге до 120 тенге. Після того, як протести почали охоплювати інші регіони країни, поліція посилила заходи безпеки, розпочалися масові затримання активістів та журналістів. Також перестали відкриватися сайти низки ЗМІ, які висвітлюють протести. Головні редактори видань заявили про блокування порталів, у деяких містах також повідомляється про проблеми з інтернетом.

4 січня влада заявила, що готова знизити ціну на скраплений газ до 50 тенге тільки для Мангістауської області, проте протестувальників це не влаштувало. Тепер на площах народ вимагає відставки уряду, виборності акімів (мерів), відходу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.

У свою чергу, в Мангістауській області очевидці помітили велику кількість військової техніки.

4 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про початок роботи урядової комісії та зажадав від активістів «відповідальності і готовності до діалогу».