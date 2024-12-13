Парламент Грузії ухвалив пакет законів, які ускладнять мітинги

Мітинг в Грузії. Фото: «Ехо Кавказу»

https://racurs.ua/ua/n202139-parlament-gruziyi-uhvalyv-paket-zakoniv-yaki-uskladnyat-mityngy.html

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Парламент Грузії ухвалив пакет антипротестних законів.

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Нові закони ускладнять мітинги та позбавлять державного захисту чинну грузинського президента. У початковій редакції документа, який стосується протестувальників, забороняли піротехніку, вогнепальну й холодну зброю, вибухові, легкозаймисті та радіоактивні речовини. Про це повідомляють грузинські медіа Formula News та Business Media Georgia.

Також грузинським демонстрантам заборонили носити маски або будь-яким чином закривати обличчя.

Крім того, нові закони передбачають й низку інших штрафів:

Штраф за псування зовнішнього вигляду міста збільшується з 50 ларі до 1 тис. ларі. У разі повторного порушення він складе 2 тис. ларі.

Штраф за перекриття дороги збільшується з 1 тис. ларі до 2 тис. ларі. У разі перекриття дороги транспортним засобом, власнику загрожує позбавлення прав водія на 1 рік.

Штраф за порушення правил організації або проведення зборів чи демонстрацій зростає з 500 до 5 тис. ларі. Для організаторів він становитиме 15 тис. ларі чи адміністративний арешт.

Також парламентарі у третьому читанні ухвалили законопроект, що позбавляє Саломе Зурабішвілі державного захисту після закінчення її президентських повноважень. Зміни передбачають, що колишні прем'єр-міністр, президент або спікер парламенту не матимуть особистої охорони, якщо їхні повноваження припинили через порушення Конституції чи скоєння злочину.

Нагадаємо, 5 грудня Україна запровадила санкції проти високопосадовців Грузії. У списку опинилися 19 чиновників на чолі з фактичним лідером партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішівілі.

Протести у Грузії тривають від 28 листопада, коли очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року.

Джерело: Formula News, Business Media Georgia