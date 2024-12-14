У Грузії після заборони протестувальникам закривати обличчя купили 30 "розумних" китайських камер

https://racurs.ua/ua/n202176-u-gruziyi-pislya-zaborony-protestuvalnykam-zakryvaty-oblychchya-kupyly-30-rozumnyh-kytayskyh-kamer.html

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У Грузії наступного дня після ухвалення закону, який забороняє протестувальникам закривати обличчя, відзвітували про купівлю 30 китайських камер Dahua.

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Radio Tavisupleba повідомило, що грузинське МВС закупило камери за спрощеним контрактом, заплативши 85 тис. ларі (майже 30 тис. дол.).

У відомстві пояснили покупку тим, що під час масових протестів було пошкоджено 115 камер спостереження, у зв’язку з чим потрібна їх термінова заміна для «боротьби зі злочинністю та підвищення громадської безпеки».

Ці камери здатні розпізнавати обличчя, тіло та емоції людини, її стать та вік, наявність чи відсутність маски, автомобільні номери тощо.

Такі камери раніше використовувалися і в Україні. Як з’ясувало розслідування «Схем», камери Dahua передають інформацію на сервери, які контролює китайський виробник (деякі — навіть за відсутності з'єднання), а також вразливі до хакерських атак.

Керівник ГО «Ліберально-демократична ліга України» Артур Харитонов припускав, що Китай може ділитися отриманою інформацією з росією.