У Казахстані спалахнув “газовий Майдан”

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У Казахстані в перші дні нового року спалахнули масові протести, які загрожують перерости у Майдан. Приводом для невдоволення стало різке зростання цін на газ на автозаправках.

З 1 січня ціна збільшилася на 100%, хоча, за українськими мірками, все ще залишається дуже низькою (8 грн за літр).

Найбільше обурило це підвищення жителів Західного Казахстану, де видобувають нафту та газ. Люди вийшли на мітинги. До вимог знизити ціни додалися й політичні — проведення реформ, скасування диктатури, посилення ролі парламенту.

В столиці Алмати 4 січня через загрозу протестів перекрили площу Республіки і прилеглі до неї вулиці. У центрі столиці з перебоями працює мобільний інтернет, повідомляє «Інтерфакс».

Згідно з фото і відеороликами, що розповсюджуються в соцмережах, поліцейське оточення виставлене по всьому периметру в квадраті вулиць Сатпаєва, Достик і Науризбай батира, туди не пускають автотранспорт. На саму площу не пропускають пішоходів.

Акімат (мерія) Алмати не пояснила причину перекриття площі.

Минулого понеділка, 27 грудня, площа Республіки так само була перекрита і оточена поліцією. Тоді влада міста пояснювала ці заходи необхідністю проведення дезінфекції від COVID-19.

Проте самі городяни пов’язують такі заходи із протестами в Мангістауській області, де відбуваються стихійні мітинги проти підвищення цін на скраплений газ.

Раніше в соцмережах лідер забороненого в Казахстані руху «Демократичний вибір Казахстану», екс-банкір-утікач Мухтар Аблязов закликав своїх прихильників вийти 4 січня о 12.00 на мітинг. Акції на підтримку протестувальників у Мангістауській області планували й інші опозиційні сили.

Минулої неділі автовласники в місті Жанаозен (в Мангістауській області) вийшли на мітинг з вимогою знизити ціни на скраплений газ, які з 1 січня підвищилися з 60 до 120 тенге за літр. Аналогічні мітинги відбуваються у всьому регіоні, зокрема в обласному центрі Актау.

В місто виїхала урядова комісія. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив сьогодні, що вона «покликана знайти взаємоприйнятне рішення щодо проблеми, що виникла в інтересах стабільності в нашій країні». Водночас Токаєв попередив протестувальників, що влада діятиме жорстко у випадку «порушення громадського порядку».

Уряд країни пообіцяв реалізувати пакет заходів щодо врегулювання ціни на скраплений нафтовий газ.

Наразі в Актау, Атирау, Жанаозені (це міста нафтовиків) відбуваються масові страйки. На мітинги виходять тисячі людей. На майданах розвертаються наметові містечка. Почалися зіткнення із поліцією.

Протести поступово розповсюджуються на всю країну. Противники влади вийшли на вулиці в Шимкенті та Астані.