Казахстан відмовився від смертної кари, фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n165083-u-naybilshiy-krayini-centralnoyi-aziyi-skasuvaly-smertnu-karu.html

Ракурс

У Казахстані повністю скасували смертну кару.

Закон про запровадження відповідних поправок у законодавство підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Про це сьогодні. 29 грудня, повідомляється на сайті президента Казахстану.

Казахстан запровадив мораторій на смертну кару у 2003 році. З того часу у країні смертні вироки не виконувалися.

На початку цього року Токаєв підписав ухвадений парламентом закон, який скасовував смертну кару в Казахстані, за винятком можливості виконання цього покарання у воєнний час. Водночас Токаєв критикував норму про можливість смертної кари за певних умов, заявляючи, що країна має повністю відмовитися від цього виду покарання.

Підписаний сьогодні Токаєвим закон анулює можливість застосування смертної кари у воєнний час та виключає з кримінально-процесуального кодексу поняття «виконання покарання у виді смертної кари».