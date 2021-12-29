https://racurs.ua/ua/n165082-158-nardepiv-progulyaly-robotu-v-radi-na-34-mln-grn-opora.html

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Прогули в Раді підрахувала громадська мережа ОПОРА. У 2021 році 158 народних обранців 758 разів залишалися без відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

Сумарно їм не виплатили понад 34 млн грн з державного бюджету. Про це повідомляє прес-служба організації.

Однак майже половину цих коштів «зекономили» 30 депутатів-прогульників, яких штрафували 11 разів. Головна причина, через яку нардепів залишали без відшкодувань — неучасть у голосуваннях.

Найбільше таких нардепів (18) представляють «Опозиційну платформу — За життя». Шестеро прогульників є членами групи «За майбутнє", ще троє — позафракційні. Двоє — члени ВО «Батьківщина і один депутат-прогульник входить до групи «Довіра».

Також депутатам «Опозиційної платформи — За життя» найчастіше не відшкодовували коштів — 266 разів (або на суму 12,1 млн грн). На другому місці «Слуга народу» — 150 невідшкодувань (6,8 млн грн), третьому — група «За майбутнє" — 104 (4,7 млн грн).

Найчастіше нардепів залишали без відшкодувань за неучасть у голосуваннях (57%). У 23% випадків депутатів «карали грошима» через «прогулювання» і голосувань, і засідань комітетів, а ще у 2% — лише через неучасть у роботі комітетів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народних депутатів, які прогуляли засідання Верховної Ради, можуть позбавити зарплати.