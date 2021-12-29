https://racurs.ua/n165082-158-nardepov-progulyali-rabotu-v-rade-na-34-mln-grn-opora.html

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Прогулы в Раде подсчитала общественная сеть ОПОРА. В 2021 году 158 народных избранников 758 раз оставались без возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Суммарно им не выплатили свыше 34 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Однако почти половину этих средств «сэкономили» 30 депутатов-прогульщиков, которых штрафовали 11 раз. Главная причина, по которой нардепов оставляли без возмещений — неучастие в голосованиях.

Больше всего таких нардепов (18) представляют «Оппозиционную платформу — За жизнь». Шесть прогульщиков являются членами группы «За будущее», еще три — внефракционные. Двое — члены ВО «Батькивщина и один депутат-прогульник входит в группу «Доверие».

Также депутатам «Оппозиционной платформы — За жизнь» чаще всего не возмещали средства — 266 раз (или на сумму 12,1 млн грн). На втором месте «Слуга народа» — 150 невозмещений (6,8 млн грн), третьем — группа «За будущее» — 104 (4,7 млн грн).

Чаще нардепов оставляли без возмещений за неучастие в голосованиях (57%). В 23% случаев депутатов «наказывали деньгами» из-за «прогулов» и игнорирование голосований и заседаний комитетов, а еще в 2% — только из-за неучастия в работе комитетов.

Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты, прогулявшие заседание Верховной Рады, могут лишиться зарплаты.