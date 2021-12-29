Казахстан отказался от смертной казни, фото: Pikabu

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Ракурс

В Казахстане полностью отменили смертную казнь.

Закон о введении соответствующих поправок в законодательство подписал президент страны Касим-Жомарт Токаев. Об этом сегодня. 29 декабря сообщается на сайте президента Казахстана.

Казахстан ввел мораторий на смертную казнь в 2003 году. С тех пор в стране смертные приговоры не исполнялись.

В начале этого года Токаев подписал одобренный парламентом закон, отменявший смертную казнь в Казахстане, за исключением возможности исполнения этого наказания в военное время. В то же время, Токаев критиковал норму о возможности смертной казни при определенных условиях, заявляя, что страна должна полностью отказаться от этого вида наказания.

Подписанный сегодня Токаевым закон аннулирует возможность применения смертной казни в военное время и исключает из Уголовно-процессуального кодекса понятие «исполнение наказания в виде смертной казни».