В Казахстане вспыхнул «газовый Майдан»

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В Казахстане в первые дни нового года вспыхнули массовые протесты, угрожающие перерасти в Майдан. Поводом для недовольства явился резкий рост цен на газ на автозаправках.

С 1 января цена увеличилась на 100%, хотя по украинским меркам все еще остается очень низкой (8 грн за литр).

Больше всего возмутило это повышение жителей Западного Казахстана, где добывают нефть и газ. Люди вышли на митинги. К требованиям снизить цены добавились и политические — проведение реформ, отмена диктатуры, усиление роли парламента.

В столице Алматы 4 января из-за угрозы протестов перекрыли площадь Республики и близлежащие к ней улицы. В центре столицы с перебоями работает мобильный интернет, сообщает «Интерфакс».

Полицейское оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Достык и Науризбай батыра, туда не пускают автотранспорт. На саму площадь не пропускают пешеходов.

Акимат (мэрия) Алматы не объяснила причину перекрытия площади.

В прошлый понедельник, 27 декабря, площадь Республики так же была перекрыта и оцеплена полицией. Тогда власти города объясняли эти меры необходимостью проведения дезинфекции от COVID-19.

Однако сами горожане связывают такие мероприятия с протестами в Мангистауской области, где проходят стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Ранее в соцсетях лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана», беглец Мухтар Аблязов призвал своих сторонников выйти 4 января в 12.00 на митинг. Акции в поддержку протестующих в Мангистауской области планировали и другие оппозиционные силы.

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги проходят во всем регионе, в частности, в областном центре Актау.

В город выехала правительственная комиссия. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил сегодня, что она «должна найти взаимоприемлемое решение по проблеме в интересах стабильности в нашей стране». В то же время, Токаев предупредил протестующих, что власть будет действовать жестко в случае «нарушения общественного порядка».

Правительство страны пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Сейчас в Актау, Атырау, Жанаозене (это города нефтяников) проходят массовые забастовки. На митинги выходят тысячи человек. На площадях разворачиваются палаточные городки. Начались столкновения с полицией.

Протесты постепенно распространяются на всю страну. Противники власти вышли на улицы в Шимкенте и Астане.