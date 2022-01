“Газовые” протесты в Казахстане — разгон акции, аресты и блокировка СМИ

Массовые протесты в Казахстане продолжаются 4 января. В Алматы полиция задержала около ста человек, еще полсотни были задержаны во время разгона шествия движения Oyan, Qazaqstan («Проснись, Казахстан»). Об этом во вторник пишет «Радио Азаттык» (казахская служба медиа «Радио Свобода»).

Участники митингов в разных городах Казахстана выступают против роста цен на газ и плохого социального положения населения. Сегодня в ходе акции полиция начала задерживать ее участников и грузить их в автозаки. По словам одной из активисток, силовики блокировали путь участникам шествия, но задерживали только мужчин.

Напомним, с 2 января на западе Казахстана проходят «газовые» протесты. Массовые недовольства начались в Жанаозене, городе в Мангистауской области, после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие регионы страны, полиция усилила меры безопасности, начались массовые задержания активистов и журналистов. Также перестали открываться сайты ряда СМИ, освещающих протесты. Главные редакторы изданий заявили о блокировке порталов, в некоторых городах отмечаются также проблемы с интернетом.

4 января власти заявили, что готовы снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге только для Мангистауской области, однако протестующих это не устроило. Теперь на площадях народ требует отставки правительства, выборности акимов, ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

В свою очередь, в Мангистауской области очевидцы заметили множество военной техники.

4 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о начале работы правительственной комиссии и выразил мнение, что «демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу».