Коронавирус за сутки унес жизни более 270 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n165312-koronavirus-za-sutki-unes-jizni-bolee-270-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За минувшие сутки, 4 января, зафиксирован еще 4 тыс. 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, среди них 210 детей и 112 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 366 человек, выздоровели 8 тыс. 439 человек.
От осложнений COVID-19 в сутки умерли 273 человека.
Прививки от коронавируса за сутки получили 102 тыс. 478 человек. Среди них:
- первую дозу получили 26 тыс. 502 человека;
- вторую дозу — 73 тыс. 536 человек;
- дополнительную дозу — 597 человек;
- бустерную дозу — 1 тыс. 843 человека.
За сутки проведены 65 тыс. 768 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии COVID-19 в Украине:
- заболели 3 млн 682 тыс. 659 человек;
- выздоровели 3 млн 491 тыс. 793 пациента;
- умерли 96 тыс. 709 больных;
- привиты 14 млн 748 тыс. 324 человека (из них первую дозу получили 14 млн 748 тыс. 322 человека, две дозы — 13 млн 835 тыс. 698 человек, дополнительную дозу — 4 тыс. 756 человек, бустерную дозу — 7 тыс. 556 человек).
Напомним, в Бразилии недавно зафиксировали несколько случаев так называемого «флурона» — одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.