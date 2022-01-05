В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 4 января, зафиксирован еще 4 тыс. 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, среди них 210 детей и 112 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 366 человек, выздоровели 8 тыс. 439 человек.

От осложнений COVID-19 в сутки умерли 273 человека.

Прививки от коронавируса за сутки получили 102 тыс. 478 человек. Среди них:

первую дозу получили 26 тыс. 502 человека;

вторую дозу — 73 тыс. 536 человек;

дополнительную дозу — 597 человек;

бустерную дозу — 1 тыс. 843 человека.

За сутки проведены 65 тыс. 768 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

заболели 3 млн 682 тыс. 659 человек;

выздоровели 3 млн 491 тыс. 793 пациента;

умерли 96 тыс. 709 больных;

привиты 14 млн 748 тыс. 324 человека (из них первую дозу получили 14 млн 748 тыс. 322 человека, две дозы — 13 млн 835 тыс. 698 человек, дополнительную дозу — 4 тыс. 756 человек, бустерную дозу — 7 тыс. 556 человек).

Напомним, в Бразилии недавно зафиксировали несколько случаев так называемого «флурона» — одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.