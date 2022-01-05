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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус за добу забрав життя понад 270 українців (ІНФОГРАФІКА)

5 січ 2022, 09:12
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 4 січня, зафіксовано ще 4 тис. 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 210 дітей та 112 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Госпіталізували за добу 1 тис. 366 осіб, одужали 8 тис. 439 осіб.

Від ускладнень COVID-19 за добу померли 273 людини.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 102 тис. 478 людей. Серед них:

  • першу дозу отримали 26 тис. 502 людини;
  • другу дозу — 73 тис. 536 людей;
  • додаткову дозу — 597 людей;
  • бустерну дозу — 1 тис. 843 людини.

За добу здійснено 65 тис. 768 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли 3 млн 682 тис. 659 осіб;
  • одужали 3 млн 491 тис. 793 пацієнти;
  • померли 96 тис. 709 хворих;
  • щеплено 14 млн 748 тис. 324 людини (з них першу дозу отримали 14 млн 748 тис. 322 людини, дві дози — 13 млн 835 тис. 698 людей, додаткову дозу — 4 тис. 756 людей, бустерну дозу — 7 тис. 556 людей).


Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, у Бразилії нещодавно зафіксували кілька випадків так званого «флурону» — одночасного захворювання на грип і коронавірус.

Джерело: Ракурс


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