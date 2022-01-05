В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165312-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-270-ukrayinciv-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 4 січня, зафіксовано ще 4 тис. 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 210 дітей та 112 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Госпіталізували за добу 1 тис. 366 осіб, одужали 8 тис. 439 осіб.

Від ускладнень COVID-19 за добу померли 273 людини.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 102 тис. 478 людей. Серед них:

першу дозу отримали 26 тис. 502 людини;

другу дозу — 73 тис. 536 людей;

додаткову дозу — 597 людей;

бустерну дозу — 1 тис. 843 людини.

За добу здійснено 65 тис. 768 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли 3 млн 682 тис. 659 осіб;

одужали 3 млн 491 тис. 793 пацієнти;

померли 96 тис. 709 хворих;

щеплено 14 млн 748 тис. 324 людини (з них першу дозу отримали 14 млн 748 тис. 322 людини, дві дози — 13 млн 835 тис. 698 людей, додаткову дозу — 4 тис. 756 людей, бустерну дозу — 7 тис. 556 людей).

Нагадаємо, у Бразилії нещодавно зафіксували кілька випадків так званого «флурону» — одночасного захворювання на грип і коронавірус.