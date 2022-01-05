Жозеп Боррель, фото: Life.ru

https://racurs.ua/ua/n165311-golovnyy-dyplomat-ies-prybuv-do-ukrayiny-detali.html

Ракурс

До України прибув Жозеп Боррель — Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки.

Про це Боррель повідомив на своїй сторінці у Твіттері пізно ввечері 4 січня, опублікувавши фото з аеропорту Харкова.

Мій перший візит у 2022-му — до Станиці Луганської та Києва, Україна, — зазначив Боррель.

Він наголосив, що його візит відбувається на тлі нарощування Росією військ довкола України.

Я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості, — додав він.

Візит Борреля, як очікується, триватиме до 6 січня.

Раніше 4 січня він у Твіттері також повідомив, що провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, темою якої стало «нарощування Росією військ на кордоні з Україною, а також проєкти двох договорів про гарантії безпеки, адресованих Росією США та членам Північноатлантичного альянсу».

У Кремлі на тлі загострення ситуації довкола України раніше заявляли, що прагнуть отримати від США та НАТО «гарантії безпеки», серед яких — не розширювати Північноатлантичний альянс далі на схід і не включати у нього союз нових членів з-поміж колишніх республік СРСР.