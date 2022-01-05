ESO опублікувала нове фото туманності Полум’я Оріона, фото: ESO

https://racurs.ua/ua/n165310-polum-ya-oriona-eso-pokazala-dyvovyjnyy-znimok-tumannosti.html

Ракурс

Європейська Південна Обсерваторія (ESO) опублікувала дивовижний знімок туманності Полум’я, яку на земному небі можна побачити в сузір’ї Оріона.

Фото, яке чудово відповідає назві туманності, отримане на експлуатованому ESO телескопі APEX (Atacama Pathfinder Experiment), встановленому на холодному плато Чахнантор у високогірній чилійській пустелі Атакама, повідомляє прес-служба ESO.

Також на знімку можна побачити й туманності менших розмірів, на кшталт знаменитої Кінської Голови.

Зазначається, що знімок став результатом обробки даних, отриманих кілька років тому під час випробовування встановленого на телескопі APEX нового приймача SuperCam.

Астрономи кажуть: якщо треба випробувати у справі новий телескоп або приймач, наведися на Оріон, і ти завжди побачиш там щось нове і цікаве! — зазначають в ESO.

Сузір’я Оріона — одна з найвідоміших областей неба — тут розташовані гігантські молекулярні хмари, що складаються здебільшого з водню, в яких утворюються нові зірки та планети (так звані «зоряні ясла»).

Відстань до них від Землі становить 1,3−1,6 тис. світлових років.

Одним з таких активних «зоряних ясел» є зображена на знімку туманність Полум’я. У її центрі розташоване скупчення молодих зірок, високоенергетичне випромінювання яких змушує газ навколо яскраво світитися.

Нагадаємо, телескоп Hubble нещодавно зробив знімок розташованої за 215 млн світлових років від Землі галактики NGC 105, який створює враження її нібито зіткнення з іншою галактикою.