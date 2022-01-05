ESO опубликовала новое фото туманности Пламя Ориона, фото: ESO

https://racurs.ua/n165310-plamya-oriona-eso-pokazala-udivitelnyy-snimok-tumannosti.html

Ракурс

Европейская Южная Обсерватория (ESO) опубликовала удивительный снимок туманности Пламя, которую на земном небе можно увидеть в созвездии Ориона.

Фото, отлично отвечающее названию туманности, получено на эксплуатируемом ESO телескопе APEX (Atacama Pathfinder Experiment), установленном на холодном плато Чахнантор в высокогорной чилийской пустыне Атакама, сообщает пресс-служба ESO.

Также на снимке можно увидеть и туманности меньших размеров, вроде знаменитой Лошадиной Головы.

Снимок стал результатом обработки данных, полученных несколько лет назад при испытании установленного на телескопе APEX нового приемника SuperCam.

Астрономы говорят: если надо испытать по делу новый телескоп или приемник, наведись на Орион, и ты всегда увидишь там что-нибудь новое и интересное! — отмечают в ESO.

Созвездие Ориона — одна из самых известных областей неба — здесь расположены гигантские молекулярные облака, состоящие в основном из водорода, в которых образуются новые звезды и планеты (так называемые «звездные ясли»).

Расстояние к ним от Земли составляет 1,3−1,6 тыс. световых лет.

Одним из таких активных «звездных яслей» является изображенная на снимке туманность Пламя. В ее центре расположено скопление молодых звезд, высокоэнергетическое излучение которых вынуждает газ вокруг ярко светиться.

Напомним, телескоп Hubble недавно сделал снимок расположенной в 215 млн световых лет от Земли галактики NGC 105, который создает впечатление ее якобы столкновения с другой галактикой.