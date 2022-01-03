Телескоп Hubble сделал новый снимок спиральной галактики

https://racurs.ua/n165247-teleskop-hubble-sdelal-novyy-snimok-spiralnoy-galaktiki-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble (Хаббл) снял на камеру Wide Field Camera 3 спиральную галактику NGC 105 в созвездии Рыбы.

Галактика находится в 215 млн световых лет от Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Если смотреть на фото, то может показаться, будто NGC 105 движется к столкновению с соседней галактикой, которая на самом деле расположена на большом расстоянии и до сих пор неизвестна астрономам.

Спиральную галактику NGC 105 открыл французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан. В первый раз он следил за объектом 15 октября в 1884 году.

Космический телескоп Hubble — американский оптический телескоп, расположенный на околоземной орбите с 1990 года. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Телескоп назвали в честь Эдвина Хаббла. Прибор является уникальной орбитальной обсерваторией, самой большой из запущенных в космос в XX веке.

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