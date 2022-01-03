Пожар в отеле на Кивщине – пострадали два человека

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Ракурс

Пожар сегодня, 3 января, вспыхнул в городе Вышгород в Киевской области. Там загорелась крыша отеля, расположенного на улице Спасской.

Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме спасатели получили в 7.12. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.

Позже стало известно, что чрезвычайная ситуация произошла в отеле. Работники ГСЧС спасли двух человек, остальные жители покинули здание самостоятельно.

В 10.10 пожар локализован и в 11.40 полностью ликвидирован. На месте работало 40 спасателей, которые задействовали 11 единиц техники.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей. Два человека попали в больницу.

Напомним, в Запорожье в ночь на 2 января вспыхнул пожар в общежитии семейного типа. Пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, оказавшихся в задымленной ловушке.