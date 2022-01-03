Одиночество и потеря друзей – ученые о «подарках» пандемии. Фото: pixabay.com

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Коронавирус в мире полностью изменил жизнь людей. Пандемия уменьшила количество социальных связей, из-за чего у людей стало меньше друзей.

Эксперты говорят, что во время карантина потребность в социальной жизни компенсируется общением в интернете. Об этом пишет The Guardian.

Социальные сети стали более островными и ориентированными на узкие связи. Также определенные группы людей были более уязвимыми к потере друзей, включая одиноких или тех, у кого есть социальная тревога, физические и психические расстройства. У таких людей не было «предыдущего социального капитала», — утверждают ученые.

Также эксперты рассказали, какие категории людей могут быть более уязвимы к долговременной изоляции и одиночеству во время карантина. Речь идет о людях, которые окончили школу или начали обучение в университете. Сюда относятся и молодые родители.

Те, кому не хватает физического здоровья, социального капитала и цифровых интерактивных навыков, подвергаются большему риску одиночества, предупреждают исследователи.

В то же время для многих пожилых людей, оторванных от семей и традиционных встреч с друзьями, пандемия стала причиной воспользоваться ускоренным курсом онлайн-общения.

Общие признаки пандемии указывают на то, что у людей стало меньше друзей. 30 лет назад 33% взрослых американцев сообщили, что у них было 10 или более близких друзей, не считая родственников. Сейчас об этом может заявить только 13%.

Напомним, ранее ученые совершили интересное открытие. Оказалось, что пчелы, как и люди, также прибегают к социальному дистанцированию ради борьбы с болезнями.

Источник: The Guardian