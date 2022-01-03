Самотність та втрата друзів – вчені про «подарунки» пандемії. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n165245-samotnist-ta-vtrata-druziv-vcheni-pro-podarunky-pandemiyi.html

Ракурс

Коронавірус у світі повністю змінив життя людей. Пандемія зменшила кількість соціальних зв’язків, через що в людей поменшало друзів.

Експерти кажуть, що під час карантину потреба в соціальному житті компенсується спілкуванням в інтернеті. Про це пише The Guardian.

Соціальні мережі стали більш острівними та орієнтованими на вузькі зв’язки. Також певні групи людей були більш уразливими до втрати друзів, включаючи самотніх, або тих, хто має соціальну тривогу, фізичні та психічні розлади — будь-хто, хто не мав «попереднього соціального капіталу», — стверджують вчені.

Також експерти розповіли, які категорії людей можуть бути більш вразливими до довготривалої ізоляції та самотності під час карантину. Йдеться по людей, які закінчили школу або почали навчання в університеті. Сюди ж відносяться і молоді батьки.

Ті, кому не вистачає фізичного здоров’я, соціального капіталу та цифрових інтерактивних навичок, піддаються більшому ризику самотності, попереджають дослідники.

Водночас для багатьох літніх людей, відірваних від сімей і традиційних зустрічей з друзями, пандемія стала причиною скористатися прискореним курсом онлайн-спілкування.

Загальні ознаки до пандемії вказують на те, що у людей стало менше друзів. 30 років тому 33% дорослих американців повідомили, що у них було 10 або більше близьких друзів, не враховуючи родичів. Зараз про це можуть заявити лише 13%.

Нагадаємо, раніше вчені зробили цікаве відкриття. Виявилося, що бджоли, як і люди, також вдаються до соціального дистанціювання задля боротьби з хворобами.

Джерело: The Guardian