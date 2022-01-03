Стародавню гробницю знайшли в Китаї – фото унікальної знахідки

https://racurs.ua/ua/n165244-starodavnu-grobnycu-znayshly-v-kytayi-foto-unikalnoyi-znahidky.html

Ракурс

У Китаї знайшли поховальну камеру періоду династії Північна Вей (386−534 рр.). Пам’ятка прикрашена кам’яним горельєфом та розписом.

Знахідку виявили китайські археологи під час розкопок стародавньої гробниці в провінції Шаньсі, повідомляє «Сіньхуа».

Написи, які збереглися на колоні в похоронній камері гробниці, свідчать про те, що усипальницю створили в 456 році, в ній лежить людина на ім’я Люй Сюй.

Оскільки гробниця була розграбована і в неї просочилася вода, археологи не виявили домовини та розкопали лише невелику кількість реліквій.

Як зазначають фахівці, на південній стіні похоронної камери вирізано зображення двох стражників усипальниці, одягнених в екзотичний одяг з оголеними торсами та тризубами в руках.

Вчені заявили, що виявлена ​​гробниця надала нові матеріали для вивчення процесу етнічної інтеграції та питання культурних обмінів між Китаєм і Заходом.

Нагадаємо, раніше в Китаї археологи знайшли статуетки Будди, які стали найбільш ранніми зі знайдених на території країни. Також у гробницях було знайдено багато керамічних виробів та інших предметів.

Джерело: «Сіньхуа»