Якою буде ціна на газ для українців у 2022 році – деталі

https://racurs.ua/ua/n165243-yakou-bude-cina-na-gaz-dlya-ukrayinciv-u-2022-roci-detali.html

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Ціни на газ в Україні взимку не зростатимуть, а з травня на українців чекатимуть нові річні ціни на блакитне паливо.

Якими саме вони будуть, залежить від ринкових умов на той момент. Проте в 2022 році нам також обіцяють нові тарифи на доставку газу, пишуть «Факти».

Ціни на газ в Україні: до травня — без змін

До кінця опалювального сезону 2021−2022 природний газ для населення не подорожчає. Адже саме до кінця квітня в Україні діятимуть базові річні ціни, які, залежно від постачальника, коливаються в межах 7,8−13,5 грн за кубометр. Водночас більшість газопостачальників (36 компаній) у грудні встановили річні ціни до 8 грн за кубометр.

Умови базових цін не дозволяють постачальникам підвищувати свої цінники протягом дії річного контракту. Дія чинної річної ціни завершиться аж наприкінці квітня 2022 року.

Чого чекати з травня

А от чи подорожчає газ для населення з травня 2022 року — питання відкрите. Усе залежатиме від ринкової ситуації в Європі та Україні.

Якщо енергетична криза до весни вщухне — ціни можуть цілком залишитися й на нинішньому рівні. Якщо ні, то нові річні базові ціни на сезон 2022−2023 цілком можуть зрости.

Згідно з консенсус-прогнозом за жовтень 2021 року, оприлюдненим Міністерством економіки, у 2022 році ціна на газ підвищиться на 20%.

Доставка газу: подорожчає, але не сильно

На відміну від ціни самого газу, вартість його доставки (розподілу) встановлює не ринок, а регулятор — Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи зростатимуть неоднорідно: розрахунки облгазів варіюються залежно від регіону. За даними НКРЕКП, найбільший тариф — 2,95 грн за кубометр (з ПДВ) має отримати ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька область). Найменше пропонують за доставку «Київгазу» — лише 38 коп. за куб (з ПДВ).

Проекти тарифів решти облгазів коливаються в цьому діапазоні.

Фактор МВФ

Міжнародний валютний фонд у рамках нинішньої програми співпраці з Україною вимагає ринкового підходу до ціноутворення. Тож Київ просять забути про граничні ціни, а також урахувати ринкові ціни на газ у тарифах на тепло, які до кінця поточного сезону також обіцяли не змінювати.

Крім того, фонд радить Україні ще більше спростити процедуру зміни постачальника газу, а також забезпечити ширший доступ споживачів до загальної бази постачальників та їхніх цінових пропозицій.

Додатково МВФ закликає український уряд нарешті задіяти антимонопольне законодавство і забезпечити реальне розділення постачання (газзбутів) від розподілу (облгазів) газу в усіх регіонах.

Платитимемо не за об'єм, а за енергію газу

З травня 2022 року Україна також перейде на нову систему обліку газу — в кВт-год. Це означає, що в платіжках вказуватимуть не лише обсяг спожитих кубометрів, а й одиниці енергії (кВт-год). Тобто враховуватимуть калорійність палива. При цьому змінювати лічильники газу не доведеться.

Це нововведення дозволить споживачам не турбуватися про якість газу. Крім того, люди зможуть порівнювати спожиті обсяги блакитного палива в одиницях енергії з електроенергією й ефективніше управляти власним споживанням.

Однак кубометри з платіжок не зникнуть: їх і надалі додатково вказуватимуть до інформації про спожиті кіловат-години.

Офіційно суми в платіжках від такої реформи не мали б суттєво змінитися. Проте експерти не виключають, що це все ж таки може статися. Адже в своїх розрахунках облгази зможуть використовувати вищий коефіцієнт теплоти згоряння, аніж роблять це зараз.

Нагадаємо, ціни на газ на європейських біржах у середині грудня перетнули позначку 2 тис. дол. за тисячу кубометрів. В Україні більшість газових постачальників з 1 січня 2022 року зберегли річний тариф.

Джерело: «Факти»