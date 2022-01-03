Какой будет цена на газ для украинцев в 2022 году – детали

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Цены на газ в Украине зимой не будут расти, а с мая украинцев будут ждать новые годовые цены на голубое топливо.

Какими они будут, зависит от рыночных условий на тот момент. Тем не менее в 2022 году нам также обещают новые тарифы на доставку газа, пишут «Факты».

Цены на газ в Украине: до мая — без изменений

До конца отопительного сезона 2021−2022 природный газ для населения не подорожает. Ведь именно к концу апреля в Украине будут действовать базовые годовые цены, которые в зависимости от поставщика колеблются в пределах 7,8−13,5 грн за кубометр.

При этом большинство газопоставщиков (36 компаний) в декабре установило годовые цены до 8 грн за куб.

Условия базовых цен не разрешают поставщикам повышать свои ценники в течение действия годового контракта. Действие текущей годовой цены завершится в конце апреля 2022 года.

Чего ждать с мая

А вот подорожает ли газ для населения с мая 2022 года — вопрос открытый. Все зависит от рыночной ситуации в Европе и Украине.

Если энергетический кризис к весне утихнет — цены могут полностью остаться и на нынешнем уровне. Если нет — новые годовые базовые цены на сезон 2022−2023 вполне могут возрасти.

Согласно консенсус-прогнозу за октябрь 2021 года, обнародованному Министерством экономики, в 2022 году цена на газ повысится на 20%.

Доставка газа: подорожает, но не сильно

В отличие от цены самого газа, стоимость его доставки (распределения) устанавливает не рынок, а регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы будут расти неоднородно: расчеты облгазов варьируются в зависимости от региона. По данным НКРЭКУ, наибольший тариф — 2,95 грн за кубометр (с НДС) должно получить ООО «Газпостачсервис» (Винницкая область). Меньше всего предлагают за доставку «Киевгаза» — всего 38 коп. за куб (с НДС).

Проекты тарифов остальных облгазов колеблются в этом диапазоне.

Фактор МВФ

Международный валютный фонд в рамках нынешней программы сотрудничества с Украиной требует рыночного подхода к ценообразованию. Киев просят забыть о предельных ценах, а также учесть рыночные цены на газ в тарифах на тепло, которые до конца текущего сезона также обещали не менять.

Кроме того, фонд советует Украине еще больше упростить процедуру смены поставщика газа, а также обеспечить более широкий доступ потребителей к общей базе поставщиков и их ценовым предложениям.

Дополнительно МВФ призывает украинское правительство наконец-то задействовать антимонопольное законодательство и обеспечить реальное разделение поставок (газсбытов) от распределения (облгазов) газа во всех регионах.

Будем платить не за объем, а за энергию газа

С мая 2022 Украина также перейдет на новую систему учета газа — в кВт-ч. Это означает, что в платежках будут указываться не только объемы потребленных кубометров, но и единицы энергии (кВт-час). То есть будут учитывать калорийность топлива. При этом менять счетчики газа не придется.

Это новшество позволит потребителям не беспокоиться о качестве газа. Кроме того, люди смогут сравнивать потребленные объемы голубого топлива в единицах энергии с электроэнергией и более эффективно управлять собственным потреблением.

Однако кубометры с платежек не исчезнут: их все еще будут дополнительно указывать к информации о потребленных киловатт-часах.

Официально суммы в платежках от такой реформы не должны существенно измениться. Однако эксперты не исключают, что это все-таки может произойти. А ведь в своих расчетах облгазы смогут использовать более высокий коэффициент теплоты сгорания, чем сейчас.

Напомним, цены на газ на европейских биржах в середине декабря пересекли отметку в 2 тыс. дол. за тысячу кубометров. В Украине большинство газовых поставщиков с 1 января 2022 года сохранили годовой тариф.

Источник: «Факты»