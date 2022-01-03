Как остановить вторжение России в Украину, рассказали в разведке США. Фото: Главком

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Вторжение России в Украину допускают Соединенные Штаты Америки. Сдержать российскую агрессию смогут только «невиданные санкции».

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет The Guardian.

По его словам, для того чтобы сдержать очень вероятное российское вторжение в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России.

Я считаю, что наши союзники должны быть уверены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины, — сказал Шифф.

Также он рассказал, что переговоры Путина и Байдена вряд ли изменили планы Кремля касательно нападения на Украину.

Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется. Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полную мотивацию, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, намерен к этому, если мы не сможем убедить его в другом, — заявил глава комитета разведки.

Для сдерживания Кремля понадобится уровень санкций, «которого Россия раньше не видела», считает Шифф.

Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Лидер Соединенных Штатов пообещал дать решительный ответ в случае нападения России на Украину.

Байден также высказался в поддержку дипломатических усилий по реализации минских соглашений и пообещал, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся партнеров, без их ведома.

Накануне президент США и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провели разговор 30 декабря, в ходе которого американский президент заявил, что Соединенные Штаты и их союзники введут строгие санкции против Кремля в случае нового военного вторжения в Украину.

Источник: The Guardian