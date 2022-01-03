Як зупинити вторгнення Росії в Україну, розповіли у розвідці США. Фото: Главком

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Вторгнення Росії в Україну допускають Сполучені Штати Америки. Стримати російську агресію зможуть лише «небачені санкції».

Про це заявив очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише The Guardian.

За його словами, для того, щоб стримати дуже вірогідне російське вторгнення в Україну, знову знадобляться величезні санкції проти Росії.

Я вважаю, що наші союзники повинні бути переконані в цьому. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині, — сказав Шифф.

Також він розповів, що переговори Путіна та Байдена навряд змінили плани Кремля щодо нападу на Україну.

Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться. Я досі, чесно кажучи, не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить, але він, безумовно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому, — заявив очільник комітету розвідки.

Для стримування Кремля знадобиться рівень санкцій, «якого Росія раніше не бачила», вважає Шифф.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Лідер Сполучених Штатів пообіцяв дати рішучу відповідь у разі нападу Росії на Україну.

Байден також висловився на підтримку дипломатичних зусиль з реалізації мінських угод та пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень, які стосуються партнерів, без їхнього відома.

Напередодні президент США та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провели розмову, під час якої американський президент заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Кремля у разі нового військового вторгнення в Україну.

Джерело: The Guardian