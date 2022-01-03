Древнюю гробницу нашли в Китае – фото уникальной находки

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Ракурс

В Китае была найдена погребальная камера периода династии Северная Вэй (386−534 гг.). Памятка украшена каменным горельефом и росписью.

Находку обнаружили китайские археологи при раскопках древней гробницы в провинции Шаньси, сообщает «Синьхуа».

Надписи, сохранившиеся на колонне в погребальной камере гробницы, свидетельствуют о том, что усыпальница была создана в 456 году, в ней покоится человек по имени Люй Сюй.

Поскольку гробница была разграблена и в нее просочилась вода, археологи не обнаружили гроба и раскопали лишь небольшое количество реликвий.

Как отмечают специалисты, на южной стене погребальной камеры вырезаны изображения двух стражников усыпальницы, одетых в экзотическую одежду с обнаженными торсами и трезубцами в руках.

Ученые заявили, что обнаруженная гробница предоставила новые материалы для изучения процесса этнической интеграции и вопроса о культурных обменах между Китаем и Западом.

Напомним, ранее в Китае археологи нашли статуэтки Будды, которые стали самыми ранними из найденных на территории страны. Также в гробницах было найдено множество керамических изделий и других предметов.

Источник: «Синьхуа»