Пожежа в готелі на Київщині – постраждало двоє людей

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Пожежа сьогодні, 3 січня, спалахнула в місті Вишгород у Київській області. Там загорівся дах готелю, який розташований на вулиці Спаській.

Повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку рятувальники отримали о 7.12. Про це розповіли у прес-службі рятувальників.

Пізніше стало відомо, що надзвичайна ситуація сталася в готелі. Працівники ДСНС врятували двох осіб інші жителі покинули будівлю самостійно.

О 10.10 пожежу локалізовано та об 11.40 повністю ліквідовано. На місці працювали 40 рятувальників, які задіяли 11 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі в одному з номерів.

Наразі працівники поліції встановлюють причини та обставини пожежі, опитують свідків. Двоє людей потрапили в лікарню.

Нагадаємо, в Запоріжжі в ніч на 2 січня спалахнула пожежа в гуртожитку сімейного типу. Пожежникам за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, які опинилися у задимленій пастці.